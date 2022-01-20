3 ilde cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 11 şüpheli adliyede

Kayseri merkezli 3 ilde gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 2 gün önce Kayseri merkezli Şırnak ve Şanlıurfa’da, gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1’i kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Ne çekiyorsunuz, sanki uyuşturucu sattık” dedi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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