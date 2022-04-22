Ablasının defin yerine karşı çıktı, cenaze nakil aracını kurşunladı!

Ordu'nun Kumru ilçesinde Melek D.'nin defin yerine karşı çıkan kardeşi Sait Z., tartışma sırasında belediyeye ait cenaze nakil aracına tabanca ile ateş etti. Saldırıda şoför ve yanındaki 2 kişi yara almazken, cenaze nakil aracına 3 kurşun isabet etti. Sait Z., gözaltına alındı.

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Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi’nde dün meydana geldi. İstanbul’da hayatını kaybeden Melek D.’nin kardeşi Sait Z., ablasının Konaklı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilmesini istedi. Sait Z.’nin talebini olumsuz karşılayan Melek D.’nin eşi Hasbi D., Erikçeli Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında toprağa verilmesini istedi.

Talebinin reddedilmesine sinirlenen Sait Z., cenaze namazı için Erikçeli Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisi’ne götürülmek için yola çıkan cenaze aracının önünü kesti. Bu sırada Sait Z., üzerindeki tabancayla cenaze nakil aracına doğru ateş etti.

Cenaze aracının şoförü ve yanındaki 2 kişi, yara almadan kurtuldu. Cenaze nakil aracına ise 3 kurşun isabet etti. Sait Z., Kumru Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Melek D.’nin cenazesi, Erikçeli Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)

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