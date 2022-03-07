Abone Ol

Adana’da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adana’da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İHA

Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İlginizi Çekebilir Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Emniyet Kırıkkale operasyon