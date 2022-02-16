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AKP’li yönetici ile annesi, coronadan hayatını kaybetti

Trabzon'da, AKP Akçaabat İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış (40) ile annesi Gülfidan Alış (75), yakalandıkları corona virüsü nedeniyle 1 hafta arayla tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

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AKP’li yönetici ile annesi, coronadan hayatını kaybetti

Akçaabat ilçesinde AKP İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Zeynep Alış ile annesi Gülfidan Alış, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 15 gün önce karantinaya alındı.

Şikayetleri artan anne ve kızı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Zeynep Alış, 8 Şubat’ta hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören annesi Gülfidan Alış da dün hayatını kaybetti. Gülfidan Alış bugün ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. (DHA) 

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