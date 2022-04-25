Aracın önünü kesip çocuklu kadına dehşeti yaşattı

Kağıthane'de trafikte tartıştığı genç kadın ve çocuğunun olduğu otomobilin aniden önünü kesen bir şahıs, araca tekme ve yumruklar atıp tehditler savurdu. Şahsın yanındaki kadın tarafından güçlükle sakinleştirildiği olayda korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

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Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan Onur Ü. (29), trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir Özgür İpek D.‘nin kullandığı otomobilinin önünü kesti. Şahıs ardından aracında 11 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olan kadının otomobiline yumruk ve tekmeler atarak tehditler savurdu. Neye uğradığını şaşıran kadın ise karşılık vermeden aracın içinde beklemeye başladı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Sinirlerine hakim olamayan şahsı kendi aracında bulunan başka bir kadın sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra kadın Onur Ü.'yü alarak kendi araçlarına geri bindirirken, çocuğuyla birlikte korku dolu anlar yaşana kadın sürücüsü aracıyla yoluna devam etti. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giden Özgür Doğan İ., yaşadığı olayları anlatarak Onur Ü.'den şikayetçi oldu.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Onur Ü.'yü Merkez Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Onur Ü.'ye ifadesi alınarak “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Onur Ü., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bir vatandaş ise, “Bayanın aracının önünü kesiyor. Aracı tekmeliyorlar. Gelip saldırıyor. Bayana dehşeti yaşatmış. Bizim duyduğumuz o. Polis gelmiş gözaltına alındığını duyduk. Önlem alınması gerekli” dedi. (DHA)

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