Bitişiğindeki temel kazma çalışmasında hasar gören 4 katlı bina çöktü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bitişindeki yapılacak inşaatın temel kazma çalışması sırasında kolonlarında ağır hasar meydana gelen ve yapılan denetimde yıkım kararı verilen 4 katlı bina, içindeki eşyalarla çöktü. Alınan önlemler sayesinde olayda yaralanan olmazken, binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı.

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İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde yeni bina yapılması için temel kazma çalışmalarına başlandı. Kazı ve hafriyat alımı sırasında bitişikteki 4 katlı binada ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında çatlaklar oluşan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alırken, binanın yıkılmaması içinde vinç yardımıyla binaya destek sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz ile Tatvan Belediyesi İmar Müdürü Ecvet Baysal ve AFAD ekipleri, hasar gören binada inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından binanın eşyalı olarak yıktırılmasına karar verildi. Alınan karar sonrası binayı destekleyen vinç geri çekildikten yaklaşık 3 saat sonra bina kendiliğinden büyük bir toz bulutu içerisinde çöktü.

ÖNLEMLER SAYESİNDE OLUMSUZLUK YAŞANMADI

İnceleme sonrasında bina sakinlerinin eşyalarını dahi almalarına izin verilmeyen bina ile ilgili alınan önlemler sayesinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Binanın çökme anı ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)