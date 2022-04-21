Börekçide işe başladı, öğlen garsonun telefonunu çalıp kaçtı

Şişli'de bir kişi, börekçide işe başladıktan birkaç saat sonra ağabeyini arayacağını söyleyip garsondan aldığı cep telefonunu çalararak kaçtı. Şüphelinin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Merkez Mahallesi’nde bulunan börekçiye 18 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde bir kişi, iş başvurusunda bulundu. İşe alınan şüpheli, hemen çalışmaya başladı. Birkaç saat sonra şüpheli “Ağabeyimle konuşacağım” diyerek garsondan cep telefonunu istedi. Telefonunun çekmediğini söyleyerek dışarı çıkan şüpheli, etrafını kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştı.

“BU ZAMANDA İYİLİK FAYDA ETMİYOR”

Börekçi çalışanı Selçuk Akdağ, “İş görüşmesi için sabah 07.00’da bir kişi geldi. Birkaç saat çalıştı. Sonra bizim arkadaştan telefonunu istiyor. ‘Ağabeyimle konuşacağım’ diye telefonu alıyor. Telefonu aldıktan sonra ‘şebeke çekmiyor’ diyerek dışarı çıkıyor. Burada içeriye bakıyor, daha sonra da telefonu alıp kaçıyor. Bu zamanda iyilik fayda etmiyor. Kimseye iyilik yapmayacaksın. Artık insanlardan korkar hale geldik. İnsanlar artık çok kötü bir hal aldı. Allah herkesi ıslah etsin” dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, garsondan telefonunu aldıktan sonra iş yerinin önüne çıkan şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra kaçması yer alıyor. (DHA)

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