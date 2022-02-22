Cinayet anını izleyen 17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu

Bursa'da polis memuru, boşandığı öğretmen eşini öldürüp yanındaki arkadaşını da ağır yaralamıştı. Polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı.

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Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde Nilüfer ilçesinde Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Yasemin Ağır'ın yanında bulunan Yahya A.’da Bilal Ağır’ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.'ye de isabet etti. Şeyma Ü.'nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasığından yaralanan Şeyma Ü.’nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. (İHA)