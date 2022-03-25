Çocukları taciz eden yabancı uyruklu sapık tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin darbettiği şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.
MAHALLELİ LİNÇ ETMEK SİTEDİ
Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. (DHA)