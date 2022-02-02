Corona virüse yakalandı, hastanede düşüp beyin kanamasından öldü
Corona virüse yakalanan Bursalı gazeteci Can Ertan, test yaptırdığı hastanede düşüp beyin kanamasından öldü. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Ertan'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.
Can Ertan geçirdiği soğuk algınlığı sonucu nefes almakta zorlanmaya başlayınca corona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Ertan, corona virüs tedavisi için gittiği hastanede tansiyona bağlı baş dönmesiyle yere düşüp beyin kanaması geçirdi.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Ertan, bu sabah hayatını kaybetti. Can Ertan için Kültür Parktaki Çağdaş Gazeteciler Derneği önünde tören yapılacak. Ertan’ın cenazesi Ulucami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alacahırka Mezarlığında defnedilecek. DHA