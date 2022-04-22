Drift yapıp sosyal medyada yayınladılar, cezadan kaçamadılar

İstanbul’da hiçbir güvenlik önlemi olmayan boş yollarda lastiklerinden duman yükselerek drift yapıp makas attıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 lira para cezası kesildi.

Habip ATAM

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Drift yapan ve trafikte zikzak çizerek sollama yapan sürücülere yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını da incelemeye alan ekipler, 4 sürücüye işlem yaptı. Sürücülerin, Başakşehir Atatürk Olimpiyat Parkı çevresinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Görüntülerde yer alan sürücüler H.K. ve F.N., yakalandı ve haklarında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununu kapsamında 26 bin 193 lira ceza kesildi.

2 SÜRÜCÜYE 18 BİN 600 LİRA CEZA

Polis ekipleri, Ümraniye, Deve Geçidi Tüneli içerisinde bir aracın drift yaparak kalkış yaptığını ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edince; sürücü M.S. hakkında da 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanmıştır.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde aracıyla drift yaparak seyreden diğer bir sürücü A.A.T. hakkında da toplam 9.552 lira cezai işlem uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Haklarında 44 bin 870 lira ceza kesilen sürücülerden F.N. ve A.A.T.'nin sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken, M.S.'nin otomobili 2 ay trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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