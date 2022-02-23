Eski eşini rehin aldı, Özel Harekat polisi böyle vurdu

İstanbul'da silahla ailesini rehin alan saldırgan Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi.

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Tugay Kadak adlı şahıs, Şişli Köz Sokak’ta, boşanma aşamasındaki eşi İnci Adak’ın bulunduğu eve gitti. Kadının ailesine ait olduğu belirtilen dairede eşi, eşinin annesi Saniye Özcan ve bir kadını rehin alan Tugay Adak balkona çıkarak elindeki silahla tehditler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis sokakta önlem alarak Tugay Adak’ı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Özel Harekat polisi de operasyon için hazırlık yaptı. Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi. Balkonda vurulan Tugay Adak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.