Marketten et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine hapis istemi

İstanbul Sarıyer’deki marketten et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerin E.A.'nın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Balerin E.A.’nın Sarıyer'deki bir marketten et çalmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya E.A.’nın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, E.A.’nın, müşteki Emrah Gür’ün yetkilisi olduğu bir süpermarkette, kasiyer bulunmayan ‘jet ödeme' noktasından çıkış yaptığı esnada durdurulduğu kaydetti.

Mütalaada, E.A.’nın 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, fakat toplam değeri 151,98 lira olan 3 paket et ürününü, parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

Savcılıkça hazırlanan mütalaada, E.A.’nın imkanı olmasına rağmen daha fazla mal almadığı ve Türk Ceza Kanunu’ndaki 145. madde gereği, çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin az olduğu hususlarının gözetilmesi gerektiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığına teşebbüs' suçundan 2.5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından sanık avukatlar, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi. (İHA)