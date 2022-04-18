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Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama

Gaziantep'te, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 487 şüpheliden 31'i tutuklandı.

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Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 kilo 558 gram esrar, 1 kilo 157 gram metamfetamin, 240 gram bonzai, 138 gram eroin, 29 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. 487 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 31’i tutuklanırken, 456’sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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