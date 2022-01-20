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Hakkari’de sahipsiz at donarak öldü

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova bölgesinde sahipsiz at, soğuğa dayanamayıp donarak öldü. Bölgede birçok sahipsiz hayvanın açlık ve ölümle karşı karşıya olduğunu dile getiren vatandaşlar hayvanlar için yardım istedi.

Yayınlanma: 09:15 - 20 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kuzey Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde son zamanlarda etkili olan soğuk hava nedeniyle dışarıda sahipsiz olan birçok hayvan donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ayhan Dinç adlı vatandaş, özellikle yaz aylarında tarım alanında yük taşımada kullanılan at ve eşeklerin sonbahar mevsiminde salıverildiğini belirterek,

“Bu yıl zorlu geçen kış mevsimi nedeniyle birçok hayvan yiyecek bulamadığı için maalesef zarar gördü. Bizler elimizden geldiğince bazı atlara yem vermeye çalışıyoruz. Fakat yeterli olmuyor. Dün akşam soğuk havadan dolayı sahipsiz 1 at maalesef donarak öldü. Buradan duyarlı olan herkese sesleniyorum, lütfen hayvanlara sahip çıkalım” dedi. (İHA)

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