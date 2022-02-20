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HDP’li vekilin de içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Sait Dede, kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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HDP’li vekilin de içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Partisinin il kongresi için Hakkari’ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede’ye ait otomobil, Tekser mevkiinde önünde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu.

İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. (DHA)

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