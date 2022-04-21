Kadın sürücüye taciz kamerada

Ankara’da bir servis şoförü, yol verme sebebiyle tartıştığı kadın sürücüye sözlü tacizde bulundu.

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Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi’nde bir ara sokakta yol verme sebebiyle bir servis şoförü, binek araçta bulunan kadın sürücüye sözlü tacizde bulundu. Kadının hasta olan ablasını eczaneye getirdiği öğrenilirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

“GEREKLİ MERCİLERE ŞİKAYET EDECEĞİM”

Sözlü tacize uğrayan kadının eşi Muhammed Atlamaz, olayla ilgili şikayetçi olmak için gerekli mercilere başvuracaklarını söyleyerek,

“Dün öğleden sonra eşim ve ablası sağlık ocağı civarında eczaneye uğramak için ara sokakta ilerliyor. Aşağıda park halinde olan servis şoförü o esnada yukarıya doğru hareketleniyor. Ancak eşim yolun boş olduğunu düşünerek aracı yola biraz ortalı bırakmış.

Yani durduğu 10 saniye kadar bir süre ancak aşağıdan gelen servis şoförü aracını eşimin aracının üzerine dörtlülerini dahi söndürmeye tenezzül etmeden sürüyor. Ondan sonra camını indirerek ağır küfürler ediyor. Kendisini gerekli mercilere şikayet için harekete geçmiş bulunmaktayım” dedi.