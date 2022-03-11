Karda kayan otobüs elektrik panosunu patlattı

Ümraniye'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.

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Kaza dün saat 14.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Şahika Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcu olan İETT otobüsü karlı yolda kayarak sokak girişindeki elektrik panosuna çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar korku ve panik dolu anları yaşanmasına neden oldu. Otobüsten inen yolcuların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. (DHA)

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