Kayınbirader dehşeti! 6 yaşındaki yeğeninin yanında eniştesini vurdu

İstanbul Esenyurt’ta bir adam evinde 6 yaşındaki kızı ve eşinin yanında evine alkollü gelen kayınbiraderi tarafından ayağından vuruldu. Olayın faili olduğu söylenen şahısın elinde silahla sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti.

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Örnek Mahallesi'nde ikamet eden Rıza Özcan’ın evine gece 02.00 sularında gelen kayınbiraderi Birkan G. kapıyı çalarak içeriye girmek istedi. Özcan, saatin geç olduğunu ifade edince elindeki mermileri ve silahı gösteren Birkan G. “eşini ve seni sakat bırakırım” diyerek tehdit etti.

ZORLA DIŞARI ÇIKARMAK İSTEDİ

Zorla içeriye girdiği iddia edilen şahıs balkonda Özcan'la bir süre tartıştı. Olayın büyümesi ile Birkan G. eniştesini evden çıkarmak istedi. Zorla çıkaramayınca ise Özcan'a eşinin ve 6 yaşındaki kızının yanında ateş ederek ayağından yaraladı.

Mermi çekirdeği ayak kemiğini parçalayan Özcan olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayağındaki yaranın ciddi olduğu öğrenilen Özcan'ı tedavisine devam edilirken polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLI PAYLAŞIM

Olayın şüphelisi olduğu söylenen Birkan G.'nin sosyal medyada silahla paylaşım yaptığı fotoğraflar da ortaya çıktı. Şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında rahat tavırlar apartman girdiği anlar ve sonrasındaki görüntülerde apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)

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