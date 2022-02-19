Abone Ol

Kayıp taksicinin cesedi bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan taksicinin cesedinin bulunduğu öğrenildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kayıp taksicinin cesedi bulundu

Dün öğle saatlerinde 10 T 3902 plakalı taksisine binen bir müşterisiyle birlikte yola çıktı. Saat 13.00 sıralarından itibaren adeta sırra kadem basan Ayvalık'ın tanınmış taksicilerinden Atilla Bahçeci için polis ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı.

SAZLIK ALANDA BULUNDU

Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler Bahçeci'nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir'in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yapılan araştırmaların ardından dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan 55 yaşında evli ve bir çocuk babası Atilla Bahçeci'nin cesedinin Şirinkent mevkiinde sazlık bir alanda bulunduğu öğrenildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilen Bahçeci'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netliğe kavuşacağı bildirildi.

Olayla ilgili araçta müşteri olan kişinin tüm bilgilerine ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin soruşturmalarını derinleştirdiği öğrenildi. İHA

Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu İlginizi Çekebilir Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Balıkesir Çocuk Emniyet izmir Ölüm Polis