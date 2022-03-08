Kocaeli merkezli ‘usulsüz engelli raporu’ sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı

Kocaeli'de, usulsüz olarak engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlendiğini belirleyerek operasyon düzenledi.

Bugün Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’da düzenlenen operasyonla usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA