Abone Ol

Kocaeli merkezli ‘usulsüz engelli raporu’ sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı

Kocaeli'de, usulsüz olarak engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kocaeli merkezli ‘usulsüz engelli raporu’ sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlendiğini belirleyerek operasyon düzenledi.

Bugün Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’da düzenlenen operasyonla usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
doktor Düzce Emniyet gözaltı hemşire istanbul Kocaeli operasyon rüşvet Sağlık Sakarya Samsun Tokat