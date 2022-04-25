Maltepe’de feci kaza! Üç araca çarparak takla attı

Maltepe aşırı sürat yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek önce seyir halinde olan minibüse çarptı ardından takla atarak seyir halinde olan diğer 2 araca çarptı. Kaza sonucu bir kişi hafif yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Maltepe sahil yolu Kadıköy istikametinde saat 11.45 sıralarında aşırı hız yaparak seyir halinde olan araç sürücüsü Burak G. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ticari panelvan minibüse çarptı. Ardından başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atan araç sürücü kursun ait bir aracın üstüne düştü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Burak G. kazayı hafif yara alarak atlattı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri kontrol amaçlı tüm araç sürücülerine müdahale etti. Öte yandan kazayı hafif yara alarak atlatan sürücü Burak G. sağlık ekiplerinin tedavi amaçlı hastaneye götürme teklifini reddetti.

Kaza sonucu sahil yolunda trafik yoğunlaşırken uzun kuyruklar oluştu. takla atan araç için olay yerine çekici gelirken itfaiye ekipleri de olay yerinde ilk çalışmaları yürüttü. Kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerinde asayişi sağlarken , trafik polisleri de trafiği kontrol altına almaya çalıştı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Annesinin cenazesini getirirken kazada öldü