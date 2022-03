Mersin ve Adana ortak gelecek için buluştu

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) iki kentin başkanlarını aynı platformda buluşturdu. Toplantıda iki kenttin sürekli iş birliği içinde olması kararlaştırılırken bu çerçevede toplantıların devam edeceği belirtildi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana ve Mersin'i bir bütün olarak düşünen, bu yönde çalışmalar ve çağrılar yapan Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) iki kentin başkanlarını aynı platformda buluşturdu. Adana ve Mersin iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği “Çukurova İçin Ortak Gelecek” konseptli toplantıların ilki Mersin Divan Otel'de gerçekleşti.

ÇUKUROVA VURGUSU

Prof. Dr. Nejat Erk'in moderatörlüğünde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşmacı olarak yer aldığı panel öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından açılış konuşması yapan ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, yapılan toplantının iki kentin güçlerini birleştirmede milat olmasını diledi.

İki komşu Adana ve Mersin'in her alanda iş birliğini güçlendirerek Çukurova bölgesini bir çekim merkezi haline getirmeleri mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Kış, “Bu vizyonu öne çıkarmak ortak bir sinerjinin yakalanmasına fırsat tanıyacaktır. Kalbi Çukurova için atan, girişimci bir ruhla kalkınmaya öncülük etmek isteyen tüm insanları aynı platformda buluşmaya çağırıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de iki Belediye Başkanımız da birlikte bölgemizde işsizliği ve yoksulluğu asgari düzeye indirip tarım, sanayi ve enerjide dünyayla rekabet eden bir yapıya kavuşmak istiyoruz. Bugünkü toplantının iki kentin inanmışlığının bir göstergesi olacağına eminiz. Adana ve Mersin'i her alanda çağdaş bir yapıya kavuşturma uğraşındaki iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir arada olmasından doğacak sinerjinin tüm kurum ve kuruluşlarımıza yansıyacağına inancımız tamdır. Çukurova bölgemizin tüm katmanlarıyla ve belediye başkanlarımızın gayretleri ile çağdaş ve refah düzeyi yüksek bir yapıya kavuşarak geleceğe güvenle bakabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“ÇUKUROVA SİFED, HAZIRDIR”

Adana ve Mersin'in özellikle sanayi yatırımında tıkanan Marmara Bölgesi'nin tek alternatifi konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Kış, “ÇUKUROVA SİFED olarak, bu tezimizi inatla ve ısrarla sürdürmekte kararlıyız. Adana ve Mersin'i her alanda çağdaş bir yapıya kavuşturma uğraşındaki iki büyük belediye başkanımızın bir arada olmasından doğacak sinerjinin tüm kurum ve kuruluşlara yansıması gerektiğine inanıyoruz. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmalar yapan, çatısı altındaki 13 dernekle ve katılımcılık esasıyla Adana ve Mersin'i bir bütün olarak değerlendiren, Çukurova'nın kalkınması için yoğun uğraş veren ÇUKUROVA SİFED, bu uğurda ihtiyaç duyulan her platformda yerini almaya hazırdır” diye konuştu.

SÖNMEZ: KADERİMİZ AYNI

Çukurova SİFED bir önceki dönem başkanı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez ise Adana ile Mersin'in birbirleriyle rekabet eden değil güçlerini birleştirmesi gereken iki kent olduğuna dikkat çekti. Adana ve Mersin'in birbirlerini tamamlayıcı iki il olduğunu vurgulayan Sönmez, “Gerçekten biz kaderi beraber yazılmış ve birlikte büyüyecek olan bir bölgeyiz” ifadelerinde bulundu.

Çukurova'daki mevcut ve gelecekteki iş insanlarının markalaşmaya vereceği önemin yine bu alanda bölgeyi öne çıkarabileceğini kaydeden Sönmez, şöyle devam etti:

“Bu topraklardan sadece ulusal değil, uluslararası markalar da çıkarmak da önceliğimiz olmalıdır. Önceden beri söylediğimiz gibi; Çukurova Metropolü sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun değil, yakın zamanda Ortadoğu ve Afrika'nın da dünyaya açılan kapısı konumuna gelecektir. Ticaret, sanayi ve tarımın en güçlü biçimde bir araya geldiği Çukurova'da başarının ve işbirliğinin ortak kılınması en büyük dileğimizdir.”

İKİ BAŞKAN ORTAK PAYDADA BULUŞTU

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum şeklinde gerçekleştirilen panelde iki Başkan, Adana ile Mersin'in bölgesel kalkınma vizyonunu konuştu. Adana ve Mersin'i tanıtan filmler gösterildiği toplantı ve panelin önemine dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Adana ve Mersin'le ilgili bir heyecan duymak, ne yapabiliriz bu kentlerle ilgili diye kafa yormak ve bu iki kenti ileri doğru sıçratmakla ilgili bir düşünce ortaya koymuş olmak son derece önemlidir. Mersin ile Adana'nın birbirine çok benzeyen iki kent. Dikkat ederseniz iki tanıtım filmini izlediniz. Neredeyse filmler yarı yarıya birbirine çok benzer. Yani iki benzer coğrafya, iki aynı coğrafya, gerçekten çok benzer yönleri var” diye konuştu. Başkan Karalar, Adana ve Mersin'in gerilere düşen kentler olmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Elbette bunun terse dönmesiyle ilgili Belediye Başkanları olarak ciddi gayretler gösteriyoruz. Yani Vahap Bey de ben de yatırımın, girişimcinin önünü açmak, onun işini kolaylaştırmakla ilgili, belediyelerin sınırlı da olsa yapabileceği her şeyi yapmakla ilgili çok ciddi samimi duyurularda bulunduk.”

“İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ”

Adana ve Mersin'in birlikte çalışıp, her iki kentin yararına bugün ve gelecekte neler yapılabileceğine dair projelerin önemine işaret eden Başkan Karalar, şöyle dedi:

“Bizler zaten birbirimizi destekleyen iki modeliz. Biz birliktelik istiyoruz. Birliktelikle gücümüzün artacağını biliyoruz. Merkezi yönetimin yapacağı yatırımlar için Çukurova'da her türlü olanak var. Adana'nın sanayideki “know-how”ı, yani teknik bilgisi, bilgisi, beceresi çok yüksek. Almanya'nın savaşın ardından yıkıntı haline gelmesine rağmen kısa sürede gelişmesi de bu bilgi birikiminin sonucudur. Bu çok önemli. Adana'nın böyle bir gücü, potansiyeli var. Mersin'in de güçlü olduğu çok sayıda konu var. Her iki şehrin iş birliğiyle ortaya çıkacak sinerji, gelişmemizi, kalkınmamızı hızlandırır. Hangi konularda iş birliği yapılabileceğine ve bunun asıl nasıl gerçekleştirilebileceğine dair tespitlerin yapılması, yola öyle devam edilmesi gerekiyor. Her iki şehir de, alınan göç dikkate alınmadan, göçten önceki nüfuslarına göre merkezi yönetimden para alıyor. Adana ve Mersin'e, Çukurova'ya yararı olacak her türlü iş birliğine hazırız. Bugün buradaki ilk toplantı çözümün başlangıcı ve ilk adım her zaman çok önemlidir. Bundan sonra oluşturulacak ortak sekreteryanın, çalışma grubunun bizim önümüze iyi doneler koyması gerekiyor. Çevre konusunda mutlaka iş birliği yapmalıyız çünkü gelecek nesillere yaşanabilir şehirler bırakmak zorundayız. Bir kentimizde uygulanan iyi bir projeyi, diğer şehrimiz için de örnek teşkil edebilir. Dünyanın, şehirlerimizin geleceğini tehlikeye atan, doğayı kirleten, küresel ısınmayı artıran ne varsa önlemek için ortak hareket etmemiz çok önemli. Yenilenebilir enerji için çalışmalıyız.”

BAŞKAN SEÇER: BİR SİYASİ PARTİNİN YAPACAĞI TOPLANTIDAN ÇOK ÖTEDİR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Çukurova SİFED'in yaptığı, bir siyasi partinin yapacağı toplantıdan çok ötedir. Çünkü burada bütün dünya görüşünden insanlar var. Siyasete yön veren de zaten sivil toplumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Seçer şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye'nin bütün illerindeki gelişmeler merkezi hükümet destekli olur. Merkezi hükümetten projeksiyonlar ve büyük sermayeler buraya akacak ki kent arzu ettiğimiz noktalara doğru evirilmeye başlasın” vurgusunda bulundu. Sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının bir arada çalışma, yatırım yapma kültürünü geliştirmesi gerektiğini söyleyen Seçer, “İki kenti bir arada büyük bir metropol, megapol haline getirebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Seçer, siyasal gerginliğin kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, “Ben Belediye Başkanıyım, ben bundan ciddi zarar görüyorum. Bizim yatırımlarımızın daha süratli yapılması gerekiyor. Vazgeçtik destekten, bizim adalet beklentimiz var. Adaletli davranılsın, bunu istiyoruz. Biz Adana ile Mersin'in ortak faydasını düşünen, birbirini destekleyen bir yönetim modeliyiz. Zeydan Bey ile Adana ve Mersin'in ortak yararına yapılacak her şeyin hem arkasında oluruz hem destekçisi oluruz. Dinamik, enerjisi bitmeyen iki başkanız. Her iki kent için enerjimizi harcamaya da hazırız.”

İki kentin bazı ekonomik ve sosyal yönlerinin toplantıda rakamlarla dile getirildiğini anımsatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“İki kentin bir gerçek nüfusu var; yerli nüfusu. 2 milyona yaklaşan Mersin'in bir yerli nüfusu var. Yine Adana'nın 2.3 milyon civarında bir yerli nüfusu var ama bir de yarısı kayıtlarda görünüp yarısı görünmeyen geçici koruma altında misafir mi deriz, sığınmacı mı deriz böyle de bir nüfus var. Bu veriler; örneğin kentin cirosu, kişi başına düşen gelir, kişi başına merkezi hükümetten gelen paylar, bu reel olmayan nüfus üzerinden bölünüp, çarpılıp rakamsal olarak tablolara dökülüyor. Oysaki gerçek bu değil. Örneğin Adana 2.3 milyon nüfusa göre merkezi bütçeden kesilen paylardan para alıyor. İller Bankası'ndan para alıyor. Ama hizmet götürmekle sorumlu olduğu nüfus 2.7 milyon minimum. Aynı şekilde Mersin, 2 milyon 350 bin nüfusa hizmet götürmekle zorunluyuz. Biz Türkiye'de Suriye krizinden sonra nüfus anlamında etkilenen 5., 6. sırada illeriz. Bu bir kere çok önemli. Geleceğimizi de kurgularken önümüze koymamız gereken bir konu.”

Gayri Safi Yurtiçi Hasılada da Türkiye ortalamasının gerisinde olduklarını dile getiren Seçer, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Türkiye ortalaması 9 bin dolarsa, Mersin 7 bin 500 dolardır, Adana'nın da 6 bin 500 dolar civarında. Şimdi böyle bir tablo var. Buradan yola çıkarak bazı şeyleri konuşmamız lazım. Bir konu daha var ki ben bunu da son derece önemli buluyorum. Mersin ve Adana çok çarpıcı bir şekilde sosyolojik ve ekonomik açıdan çok çelişki içeren iki kent” dedi. İki kentin daha da gelişmesinde tüm yetkililer bazında en büyük gücün siyasette olduğuna dikkat çeken Seçer, “Bunlar belediye başkanlarıdır, milletvekilleridir, demokrasilerde olduğu gibi; öyle kabul ediyoruz; sivil toplumdur. Şimdi burada yapılan bu toplantı, Çukurova SİFED'in yaptığı, bir siyasi partinin yapacağı toplantıdan çok ötedir. Çünkü burada bütün dünya görüşünden insanlar var. Onun için sivil toplum en az siyaset kadar önemli, hatta daha çok önemli. Siyasete yön veren de zaten sivil toplumdur. Demokrasi ve hukuk devleti gelişmişlik için en önemli normlardır.”

“ADALETLİ DAVRANILSIN BUNU İSTİYORUZ”

Türkiye'deki siyasal gerginliğin kimseye fayda getiremeyeceğini vurgulayan Başkan Seçer, bu konuda şöyle konuştu:

“Ben Belediye Başkanıyım, ben bundan ciddi zarar görüyorum. Neden zarar görüyorum? Öyle ya da böyle sürekli şikayet eden olarak görülmeme adına da bu konulara girmek istemiyorum. Ama bu bir gerçektir. Bunun üstünü kimse örtemez. Bizim yatırımlarımızın daha süratli yapılması gerekiyor. Vazgeçtik destekten, bizim adalet beklentimiz var.”

İKİ BAŞKAN SORULARI YANITLADI

Yapılan konuşmaların ardından iki Başkan, panelin 2'nci kısmında davetlilerin yazılı olarak yönelttiği soruları cevapladı.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Toplantının ardından açıklama yapan ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, iki başkana ve katılımcılara teşekkür etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e plaket ve çiçek sunan Başkan Kış ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Hüseyin Kış, toplantının çıkan sonuçların rapor haline getirileceğini, “Çukurova İçin Ortak Gelecek” toplantılarının hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir Çukurova ödülü Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'a verildi