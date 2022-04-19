Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Mersin'de geçtiğimiz yıl Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'i, öldüren Dr. Hasan Çayır hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde ‘disiplinsizlik' nedeniyle hakkında tutanak tuttuğu meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'e pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan tutuklu Dr. Hasan Çayır hakkında iddianame hazırlandı. Dr. Çayır için hazırlanan iddianamede “Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan Güçlendirilmiş Sağlık Merkezi'nde 20 Ekim 2021'de meydana gelen cinayetle ilgili Cumhuriyet Savcısınca yapılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Mersin 3'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edilen iddianamede korkunç cinayetle ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi.

SORUMLU OLMASINI KABULLENEMEDİ

Hazırlanan iddianamede Dr.Hasan Çayır'ın, Dr.Ahmet Dikmen'in geçici olarak bir süre sağlık merkezinden ayrıldığı dönemde sorumlu hekimlik yaptığı, akabinde maktul Dr.Ahmet Dikmen'in, yeniden görev yerine dönerek sorumlu hekimlik görevini devraldığı belirtildi.

Hasan Çayır'ın, bu durumu kabullenemediği ve maktule karşı öfke ve husumet duymaya başladığına yer verilen iddianamede sağlık merkezi sorumlusu Dr.Ahmet Dikmen'in, tasarruflarına karşı olan ve sürekli disiplinsizlik hareketlerde bulunan Dr.Hasan Çayır, hakkında tutanaklar tuttuğu bu nedenle de kendisine karşı husumetini ve öldürme kastını açıkça ortaya çıkartma eğilimine girdiği belirtimdi.

İddianamede, “05.10.2021 günü şüpheli Hasan’ın maktul Ahmet’e karşı ‘hiçbir eşek oğlu eşek ne yapacağımı söyleyemez' diyerek kamu görevlisine karşı nezaket dışı kaba hitapta bulunduktan sonra şüphelinin maktule karşı bu kez öldürme kastını ortaya çıkaracak şekilde Gaziantep’de arkadaş gurubu olduğu, maktulü yok edeceğini beyan ettikten sonra maktule hitaben ‘Yarın sabah bu iş yerine gelmeyeceksin, gelebiliyorsan erkeksen gel, seni yok edeceğim ve keseceğim' diyerek açıkça ölümle tehdit ettiği ve öldürme kastı İle tasarlama iradesini bu şekilde ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİ?

Olaydan kısa bir süre önce Dr.Hasan Çayır'ın 5 gün işe gelmediği, ya da iş yerini izinsiz terk etmeye başladığı ifade edilen iddianamede cinayete giden süreç şöyle anlatıldı:

“Hasan Çayır, meslektaşı Ahmet Dikmen'in sağlık merkezi sorumlu hekimi olmasından sonra sürekli öfke ve kin besleyerek öldürme kastını açıkça ortaya koymuştur.

Aradan geçen süreye rağmen maktule karşı öfke ve husumeti geçmeyen şüpheli Hasan Çayır, 20.10.2021 günü dosya arasında bulunan kamera inceleme tutanakları ile alınan bilgi sahiplerinin beyanlarından da açıkça anlaşılacağı üzere saat 09:04:19 sıralarında kendisine ait özel aracı ile sağlık merkezine geldi.

İşyerine geldikten sonra Maktul Ahmet’in içeride olup olmadığını kontrol için önce sağlık ocağının içerisine girdi, maktulün içeride gebe- bebek-çocuk izlem odasında olduğunu görünce hemen dışarıya çıktı ve sağlık ocağı önünde bir müddet oturduktan sonra aracın bagajındaki sarsılmaz ibareleri bulunan pompalı doldurmalı tek namlulu av tüfeğini aldı.

Sağlık ocağına hızlıca koşarak iki görgü tanığı hemşirenin gözleri önünde göğüs kısmına doğru tek el ateş etti, kapıdan çıkarken yeniden odaya doğru dönerek yeniden bir kez daha ateş etti. Bu şekilde öldürme kastı ile maktulü öldürücü bölgeden iki kez ısrarla vurarak, aracıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.”

“ŞİZOFRENİM”

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Dr.Hasan Çayır'ın iddianamede ifadesine de yer verildi. Dr.Çayır ifadesinde, şizofreni olduğunu, tedaviler gördüğünü, aktif muayene yapmamakla birlikte doktorluk yaptığını, çok uzun senelerdir sesler duyduğunu, olay günü hipnozlandığını, araba ile işe giderken beyninin çalışmadığını, durduğunu, işyerine olay günü tüfeği ile gittiğinin doğru olduğunu, bir kişi ile takıntılı olduğunu hatırladığını, ancak soruşturma konusu eylemi hatırlamadığını söyledi.

RAPOR ALINDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, zanlı Hasan Çayır'ın, tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile kasten öldürme eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunup bulunmadığına veya fiille İlgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığına dair rapor alınması için Mersin Tıp Fakültesi'ne sevk etti.

Mersin Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 04.11.2021 tarih ve 124 sayılı raporu ile şüphelinin muayenesi neticesi şizofreni tanısı düşünüldükten sonra şüphelinin tetkikleri için yüksek güvenlikli bir merkezde müşahede altında tutulması gerektiğine karar verildi.

Bunun üzerine mahkemeden alınan kararla resmi bir sağlık kurumunda üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verilerek Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürenin dolmasından sonra ilgili sağlık merkezinin 3 haftalık ek süreye ihtiyaç bulunduğunu bildirmesi üzerine de ek süre verildi.

“TAYİN TAKDİR VE MÜNAKAŞA YETİSİ MAHKEMENİN”

Dr.Hasan Çayır için Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince 17.03.2022 tarih ve 3015075369 işlem numaralı sağlık kurulu raporu düzenlendi. Düzenlenen raporda şu tespitlere yer verildi:

“Şüphelinin üzerine isnat olunan suçtan dolayı işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış olduğunun bu sebeple şüphelinin TCK’nın 32/2 maddesi kapsamında değerlendirilebileceğinin mütalaa edildiği anlaşılmış ise de, şüphelinin isnat olunan müspet suçtan işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili davranışlarım yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediğinin nihai olarak tayin takdir ve münakaşa yetkisi münhasıran mahkemeye aittir.”

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