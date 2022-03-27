Metro İstasyonunda yangın paniği
Ümraniye Çakmak Metro İstasyonu'ndaki elektrik panolarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle istasyondaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Ümraniye Çakmak Metro İstasyonu’ndaki elektrik panolarında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle yolcular kısa sürede tahliye edilirken Çakmak İstasyonu bir süreliğine kullanıma kapatıldı. Metro durağının girişine şerit çekildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. (DHA)