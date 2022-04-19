Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı

Bursa'da meslek lisesinden hırsızlık yapan S.D., çaldığı bilgisayar kasası, tablet ve bilgisayar parçalarını satmaya giderken yakalandı.

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Olay pazar günü saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Selçukbey Caddesinde meydana geldi.

Demir korkuluklara tırmanıp meslek lisesinin bahçesine atlayan kişi, kantinin penceresini kırarak binaya girdi.

Buradan atölyelerin bulunduğu bölüme geçen şüpheli, eğitim için kullanılan bilgisayar kasası, tablet ve çok sayıda bilgisayar parçasını alarak kaçtı.

Sabah gelen öğretmenler eşyaların çalındığını fark edip, polise bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulda hem de çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyip şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan S.D., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çaldığı malzemeleri satmaya giderken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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