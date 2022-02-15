Polis şüphelendi, cevizler arasında Kalaşnikof ele geçirildi

İstanbul’da denetim yapan polis ekipleri, otogarda taksiye binen bir kişinin hareketlerini şüpheli buldu. Otogar çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada ceviz çuvalı içerisinde Ak-47 (Kalaşnikof) tipi uzun namlulu otomatik silah, 108 mermi, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Habip ATAM

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Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan uygulamalarda bir kişinin hareketlerini şüpheli olarak değerlendirdi. Takip edilen şüphelinin bir taksiye bindiğini gören ekipler, aracı otogar çıkışında durdurdu.

Takip edilen B.V.'nin kaba üst aramasında şüpheli bir şey tespit edilemedi. B.V. polislerin sorusu üzerine valizinde ve yanındaki torbada ceviz ve bal olduğunu söyledi. Ancak yapılan aramalarda Kalaşnikof silah ve bu silaha ait 7.62 mm çapında 108 mermi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay ile ilgili yapılan detaylı araştırmalarda şüphelinin koliyi il dışından gelen bir otobüsten teslim aldığı, kolinin asıl sahibinin D.I. olduğu belirlendi. D.I.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. B.V. ise hakkında “6136 Sayılı Silah Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılarak adliyeye gönderildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.