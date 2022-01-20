Restoranda çalışanlarla müşteriler birbirine girdi

İstanbul Bahçelievler’de bir restoran da müşterilerle çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sokağa taştı. Darp edilmek istenen şahıslar, taksi ile kaçmaya çalışırken, bir kişi taksinin arkasından ateş açtı.

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Bahçelievler'de bulunan bir restorana gelen şahıslar alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde restoranda çalışanlar ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şahıslar restorandan çıkarak olay yerinden ayrılmak için bir taksiye bindi. Bu sırada restoran çalışanları taksinin yanına gelerek kapıları açıp şahısları aşağıya indirmeye çalıştı. Ancak taksi şoförü hemen aracını hareket ettirerek olay yerinden ayrıldı. Çalışanlardan biri giden taksinin ardından ateş açtı. Şans eseri kurşunlar araca isabet etmedi.