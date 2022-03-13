Rusya’dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul’a ulaştı
Rusya'dan hareket eden 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazından geçti.
Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ‘M/T Mubariz İbrahimov’ isimli gemi saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na ulaştı.
Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda İstanbul Boğazından geçti.
Rusya’dan Türkiye’ye gelen ikici ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı’na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Martta Mersin Limanında olması bekleniyor. (DHA)