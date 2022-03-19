Abone Ol

Sakarya’da TIR, öndeki TIR’a çarptı: 1 ölü

Sapanca ilçesinde, aynı yönde seyreden TIRa arkadan çarpan TIRın sürücüsü Ahmet Eröz (52) yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sakarya’da TIR, öndeki TIR’a çarptı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Eröz idaresindeki 06 CS 607 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Ferhat Döner (31) idaresindeki 53 K 5838 plakalı TIRa arkadan çarptı. Ferhat Dönerin kontrolünü kaybettiği TIR yoldan çıktı.

Ahmet Eröz hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. TIRların dorselerinde bulunan ürünler yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Erözü araçtan çıkardı. Ağır yaralanan Eröz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eröz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

TEM'de kar kazası: Yol trafiğe kapandı İlginizi Çekebilir TEM'de kar kazası: Yol trafiğe kapandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber istanbul kaza Polis Sağlık Sakarya trafik trafik kazası