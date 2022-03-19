Sakarya’da TIR, öndeki TIR’a çarptı: 1 ölü

Sapanca ilçesinde, aynı yönde seyreden TIRa arkadan çarpan TIRın sürücüsü Ahmet Eröz (52) yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Eröz idaresindeki 06 CS 607 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Ferhat Döner (31) idaresindeki 53 K 5838 plakalı TIRa arkadan çarptı. Ferhat Dönerin kontrolünü kaybettiği TIR yoldan çıktı.

Ahmet Eröz hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. TIRların dorselerinde bulunan ürünler yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Erözü araçtan çıkardı. Ağır yaralanan Eröz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eröz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir TEM'de kar kazası: Yol trafiğe kapandı