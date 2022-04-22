Saldıran pitbullun sahipsiz olmadığı ortaya çıktı

Maltepe'de sokakta yürüyen Mustafa Özen'e saldırarak, yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin 'sahipsiz' olmadığı ortaya çıktı. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen E.A.'nIn, 15 farklı suç kaydı olduğu anlaşıldı.

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Maltepe Altayçeşme Mahallesi’nde 19 Nisan Salı günü yaşanan olayda biri pitbull cinsi, iki köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa Özen, kendisini korumak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıkmıştı.

Pitbullun defalarca ısırdığı Mustafa Özen, yoldan geçen bir otomobile binerek, saldırıdan ağır yaralanmadan kurtulmuştu. Hastanede tedavi gören Mustafa Özen, sahipsiz olduğu iddia edilen köpeği, saldırıdan sonra bir mahalle sakininin sahiplendiğini duyduğunu, bu durumun mantıklı gelmediğini ifade etmişti.

14 BİN 982 TL PARA CEZASI

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmada, Pitbull cinsi köpeğin sahibinin E.A. isimli kişi olduğunu belirledi. Polis E.A.’yı gözaltına alırken, pitbull cinsi köpeği de teslim aldı. E.A.’nın emniyette yapılan sorgulamasında farklı suçlardan 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Pitbull cinsi köpek Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheli E.A. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14-l maddesinden işlem yapılarak, 14 bin 982 TL para cezası verildi. (DHA)

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