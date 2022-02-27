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Samsun Cumhuriyet Savcısı Özdemir kalbine yenik düştü

Samsun'da görevli Cumhuriyet Savcısı Olcay Özdemir, geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Samsun Cumhuriyet Savcısı Özdemir kalbine yenik düştü

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’nde (BAM) görev yapan Cumhuriyet Savcısı Olcay Özdemir (49) hafta sonu tatili için gittiği memleketi Giresun’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

4 çocuk babası savcı Özdemir’in ölüm haberi Samsun Adliyesi ile Samsun BAM çalışanlarını üzdü.

Olcay Özdemir’in cenazesinin bugün Giresun’un Duroğlu beldesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. (İHA)

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