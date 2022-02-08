Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine Mahlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Süllü Ünsal ile eşi 56 yaşındaki Nurgül Ünsal'ın sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtildi. Yakınlarının telefonlarına cevap vermemesi üzerine eve giden akrabaları Ünsal çiftini salonda baygın vaziyette buldu.

Çağrılan ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurgül Ünsal yaşamını yitirirken, Süllü Ünsal yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Fethiye Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken Nurgül Ünsal'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Süllü Ünsal'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.