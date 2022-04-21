Sultangazi’de stepne hırsızları kamerada

Sultangazi'de park halindeki minibüsün stepnesinin güpegündüz saniyeler içerisinde çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen hafta pazar günü saat 14.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki minibüsün yanına yaklaşan hafif ticari araçtan bir kişi indi.

Bir süre sokakta oyalanan kişi, minibüsün altına doğru girerek stepne’yi yerinden sökmeye çalıştı. Bu sırada çevredekilerin fark etmemesi için arkadaşı otomobili minibüsün yanına park ederek, perdeleme yaptı.

Daha sonra araçtan inen bir başka kişinin de yardımıyla saniyeler içerisinde lastiği yerinden söküp alarak otomobile bindiler. Sokak ortasında lastik çalan hırsızlar, çaldıkları lastik ile beraber olay yerinden hızla uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Lastik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi park halindeki minibüsün altında giriyor. Arkadaşı geldikleri aracı minibüsün yanına park ediyor. Araçtan inen bir başka kişinin de yardımıyla minibüsün altındaki stepneyi söküp olay yerinden uzaklaşıyorlar. (DHA)

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