‘Tarlalarda yangın var’

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, TBMM Genel Kurulu’nda limon üreticilerinin sorunları hakkında konuştu. Marketlerde gıda fiyatlarının her gün zamlanmasına rağmen tarla ve bahçelerde ürünlerin alıcı bulamadığını belirten Gökçel, “Tarlada yangın var” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, TBMM'de İYİ Parti'nin limon üreticilerinin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge üzerine konuştu.

“ÇÖZEMİYORSANIZ ÇEKİN GİDİN”

Sözlerine limon üreticisi olan bir çiftçi olduğunu belirterek başlayan Gökçel, “Bizden önce görev yapan değerli milletvekilleri de limonla, narenciyeyle alakalı, çeşitli defalar araştırma önergesi verdiler ve o önergeler neticesinde, Meclis çatısı altındaki partilerin gruplarından katılan arkadaşlar araştırma önergeleri noktasında bütün paydaşlarla çalışmalarını yaptılar ve bir rapor hazırladılar. Bu rapor 2000’li yılların başında hazırlanmıştı, yani AKP’nin iktidar olduğu dönemde hazırlanmıştı. Orada da limonun, narenciyenin sorunları konuşuluyordu 2022 yılına geldik hâlâ narenciyenin, limonun sorunlarını konuşuyoruz. Arkadaş, siz neyi çözersiniz bu ülkede, hangi sorunu çözersiniz? Çözemiyorsanız da çıkın gidin artık” diye tepki gösterdi.

“NARENCİYEYE İHRACAT DESTEĞİ VERİN”

Daha önceki yıllarda narenciyeye 125 dolar seviyesinde ihracat desteği verildiğini hatırlatan Gökçel, bugün ise tona ancak 100 TL destek verildiğini belirtti. Gökçel, “Bütün tarım ürünlerinde mutlaka ihracatın artırılması lazım. Siz ne yaptınız, Limonun ihracatını yasakladınız. Limonun ihracatı yasaklanınca pazar payını kaybettik” ifadelerinde bulundu. Gökçel, AKP sıralarından yapılan sataşmalara ise “Çiftçi bitmiş, limonu kesiyor, ağacını kesiyor ağacını! Ben daha yeni kestim, söktüm limonları verin ihracata pirimi, görün bakalım, çiftçide sorun kalır mı kalmaz mı?” şeklinde yanıt verdi.