Termal drone’lu uyuşturucu operasyonu

Bursa merkezli 6 ilde 1500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda termal drone kullanıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 82 kişi gözaltına alındı.

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Bursa ve İnegöl merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt, Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı 1500 polisle operasyon düzenlendi.

Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Kapılar koçbaşıyla kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı.

Termal drone destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9000 adet ecstasy hap, 3400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya el konuldu.

Operasyonda esnasında yakalanan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 63'ü tutuklanırken 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.