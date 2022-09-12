Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar

İstanbul Esenyurt'ta alkol aldıktan sonra yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu tartıştıkları 3 kişi tarafından darbedilip bıçaklandı.

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Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol almaya başladı. İddiaya göre baba ve oğlu bir süre sonra da yol kenarında idrarını yaptı.

Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. baba ve oğlunu bu nedenle uyardı. Uyarının ardından Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir saldırgan eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlu yaraladığı belirlenen Uğur Y.yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak, gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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