Avrupa’da elektrikli otomobil satışları ilk kez dizel satışlarını geride bıraktı

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları, devlet sübvansiyonları ve dizel otomobillerde uygulanan ek vergiler nedeniyle rekor bir büyüme kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da elektrikli araçlara geçiş, devlet sübvansiyonları ve emisyon düzenlemeleri sayesinde rekor kırdı.

Bağımsız otomobil analisti Matthias Schmidt tarafından Financial Times için derlenen verilere göre, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 18 Avrupa ülkesinde satılan yeni otomobillerin beşte birinden fazlası elektrikli araç olurken hibritler de dahil olmak üzere dizel araçların payı yüzde 19’un altında kaldı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Aralıkta Batı Avrupa’da 176 bin elektrikli araç satılarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu rakam Aralık 2020 satışlarından yüzde 6 daha yüksek. Aralıkta satılan dizel araç sayısı ise yaklaşık 160 bin oldu.

Schmidt, bir dizi yeni elektrikli modelin yeni müşterileri cezbetmesinin yanında bazı şehirlerde eski dizel araçlara yönelik çeşitli kısıtlamalar ve vergilerin artırılmasının dizel otomobil satışlarının azalmasında etkili olduğunu belirtti.

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