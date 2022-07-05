Geliri azalan vatandaşlar ucuz ve küçük araca yöneldi

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre, 2022’nin ilk 6 ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9.3 azaldı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Alım gücünün zayıflaması ve otomotiv sektöründeki fiyat artışları, vatandaşın araçlara ulaşımını günden güne zorlaştırıyor. Yılın ilk yarısında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9.3 azalarak 357 bin 904 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, hammadde, lojistik gibi sorunların 2023'te de devam edeceğini ifade ederek, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirtti. Yılın ilk 6 ayında B segment denilen daha küçük ve ucuz araçların toplam satışlarda aldığı payın yüzde 40'a dayandığını anlatan Bozkurt, bunun en önemli sebebinin fiyat olduğunu aktardı. İç pazarda öngörülebilirlik olması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, yabancı yatırımcının da buna göre geleceğini kaydetti. Milyar Euroları bulan otomotiv yatırımlarının uzun vadeli olduğunu anlatan Bozkurt, zayıf iç pazar satışları ve vergi sistemindeki yanlışlardan dolayı yatırımcının gelmek istemeyeceğini kaydetti.