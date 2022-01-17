Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, "2011'de Türkiye’de sadece bir ilde şarj ünitesi varken, şu anda 81 ilimizde şarj ünitesi var" dedi. Bayram, 2030'a gelindiğinde Türkiye'de her 10 otomobilden 7’sinin elektrikli olacağı tahmininde bulundu.

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Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda elektrikli araçlara ilgi artıyor. Araçların kullanımının yaygınlaşması için şarj istasyonlarına erişim önem arz ediyor.

Türkiye’de 3 bin 457 şarj istasyonu bulunuyor. Bunların 818’ini özel kullanım amaçlı şarj istasyonları oluştururken, 2 bin 639’u halka açık olarak yer alıyor. u şarj istasyonlarının soket sayısı ise 4 bin 500 adete ulaştı.

Türkiye’deki elektrikli araç sayılarına bakıldığı zaman en fazla aracın İstanbul’da bulunduğu görülüyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ediyor. Türkiye’deki elektrikli araç sayısı da 7 bine ulaştığı görüldü.

Yerli otomobil TOGG’un 2023 yılında banttan inmesiyle de elektrikli araç sayılarının artması bekleniyor.

’81 İLDE ŞARJ ÜNİTESİ VAR’

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'deki ilk elektrikli şarj ünitesi kurulumunun 2008’de olduğunu anımsattı.

Bayram, “2011’de Türkiye'de sadece bir ilde şarj ünitesi varken, şu anda 81 ilimizde şarj ünitesi var. Bu şarj istasyonlarının yüzde 15 oranını DC dediğimiz hızlı şarj istasyonları kapsıyor” dedi.

‘İSTASYONLARI EVE DE KURULABİLİR’

En fazla şarj istasyonun bulunduğu ilin İstanbul olduğu bilgisini veren Bayram, “İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ediyor. Bu alanlarda şarj istasyonları gelişiminin arttığını görebiliriz. İstanbul'da birçok AVM ve otel otoparklarında elektrikli şarj istasyonları bulunuyor. Bunlar halka açık ve halka kapalı olarak ikiye ayrılıyor. Elektrikli otomobil sahibi bu istasyonları kendi evine de kurabiliyor” diye konuştu.

‘YETERLİ TEŞVİK VERİLMİYOR’

Türkiye’de toplam elektrikli şarj istasyonlarında 4 bin 500 adetlik soket bulunduğunu aktaran Bayram, “Bir şarj istasyonun birden fazla soket olabiliyor. Aynı anda birden çok araca şarj sağlanabiliyor ancak araca giden güç bölünür” dedi.

Türkiye genelinde 2 bin 600 civarında elektrikli şarj istasyonu bulunduğunu aktaran Bayram, “İstanbul'da yaklaşık 600 civarında şarj istasyonu bulunuyor. Ankara ve İzmir'de 300'er adet şarj istasyonu bulunuyor. Bursa'da yaklaşık 200 adet istasyon var. Antalya ve bölgesinde de yaklaşık 100 adet istasyon var diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Elektrikli şarj istasyonlarında yeterli teşvikin verilmediğini belirten Bayram, şarj istasyonlarının teşvik alanına girebilmesi durumunda sayılarının çok daha fazla artabileceğini söyledi. Bayram, elektrikli araç satışlarının artmasıyla birlikte şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

2030’DA HER 10 OTOMOBİLDEN 7’Sİ ELEKTRİKLİ OLACAK

“Türkiye'de 7 bin adete ulaşan bir elektrikli araç pazarı var. Geçen yıl tüm Avrupa'da 1,5 milyon adete ulaşan elektrikli otomobil pazarı söz konusuydu” diyen Bayram, şöyle devam etti:

“Önümüzde ciddi bir fırsat var. Türkiye'nin elektromobilite anlamında ilerleyebileceği zaman çok daha fazla. TOGG bu anlamda çok doğru bir stratejiyle çok doğru bir zamanda yola çıkacak. 2030 yıllına geldiğimizde Türkiye'de yola çıkan her 10 otomobilden 7'si elektrikli otomobil olacak.” (İHA)

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