ABD’de dört eyalette okullarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

ABD'nin Connecticut, Delaware, New Jersey ve Oregon eyaletlerinde okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışmalara neden oldu.

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En son 900 binden fazla corona virüsü kaynaklı ölüm açıklayan ABD’den ilginç bir karar geldi. ABD’de dört farklı eyalet valisi, okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Connecticut, Delaware, New Jersey ve Oregon eyaletlerinde uygulamanın gelecek ay yürürlüğe gireceği aktarıldı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, kararı “çocuklarımızın normal hayata dönmeleri için büyük bir adım” sözleriyle değerlendirdi.

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CALİFORNİA’DAN DA MASKE ADIMI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dün yaptığı açıklamada, okullarda maske takılmasını önermeye devam ettiklerini, ancak bunun aksi yönünde karar alan eyaletleri suçlamadıklarını söyledi.

ABD’nin California eyaletinde de çift aşısı olan ve güçlendirici dozu yaptıran kişilerin de kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı açıklandı. Kararın gelecek hafta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Ülkenin farklı eyaletlerinden gelen arka arkaya bu ‘gevşeme’ adımları ise görüş ayrılıklarına neden oluyor. Bazı veliler, kararın ardından endişe duyduklarını belirtti.

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