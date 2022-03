Adana Tabip Odası: Pandemi kendi haline bırakılmıştır!

Türkiye’de her gün 40 binler civarı yeni vaka ve 150 civarı ölüm olduğunu ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Tüm önlemler artık kaldırılmış ve pandemi kendi haline bırakılmıştır. Aşı sayıları gittikçe düşmüştür. Pandemi sürüyor, önlemlere devam edilmelidir” dedi.

Mehmet SERBES

Hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan ‘Adana Sağlık Platformu' üyeleri Adana İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelerek halka çağrıda bulunarak; aşılarını mutlaka tamamlamaları ve önlemlere devam etmeleri konusunda basın açıklaması yaptı.

ON DÖRT BUÇUK MİLYON VAKAYLA TÜRKİYE 9. SIRADA

Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana iki yıl geçtiğini hatırlatan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yaptığı açıklama da şunları söyledi:

“On dört buçuk milyon vakayla dünyada dokuzuncu sırada yer alan Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerdendir. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin, gerçek rakamlar ise 250 binin üzerindedir. Her biri bir can. Her biri bir insan. Her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk! Her birinin acısını yüreğimizde taşıyoruz.

Hepsi korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. Çünkü; SALGIN değil ALGI yönetimine çalışıldı, salgından ‘başarı hikayesi’ çıkarıp siyasi rant hedefiyle politikalar üretildi.

Salgının başlarında maske sıkıntısı yaşanırken, devamında aşılar vatandaşlarla zamanında buluşturulamadığı gibi aşı tereddüdüne neden olacak söylemler ile aşı karşıtlığının da önü açıldı. İlk günden beri gerçekleri gizleyen ve çarpıtan, yanlış yürütülen sağlık politikaları hayata geçirildi.”

ÖNLEMLERE DEVAM EDİLMELİDİR

Eksik, yanlış, tutarsız salgın yönetiminin hayatları karatmaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Uzm. Dr. Menteş, sözlerine şöyle devam etti:

“Alınmayan önlemler, uygulanmayan tedbirler ve bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin, sağlık emek örgütlerinin uyarılarına kulak tıkandı. Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması ve ekonomik destek çağrılarına rağmen ‘Çarklar dönecek, üretim sürecek!’ ısrarı ile salgın devam etti; destek sermayeye, açlık emekçiye düştü.

Bugün ülkemizde hala her gün 40 binler civarı yeni vaka ve 150 civarı ölüm olmaktadır. Tüm önlemler artık kaldırılmış ve pandemi kendi haline bırakılmıştır. Aşı sayıları gittikçe düşmüştür. Pandeminin ülkemizden ve dünyadan temizlenmesinin tek yolu önlemlere ve aşılamaya devam etmektir. Buradan halkımıza çağrımız aşılarını mutlaka tamamlamaları ve önlemlere devam etmeleridir.”