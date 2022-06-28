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Aile hekimleri iş bırakıyor

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde, diğer sağlık meslek örgütlerinin de katılımıyla iş bırakma eylemi yapacak.

Yayınlanma: 11:47 - 28 Haziran 2022 Güncellenme:
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Aile hekimleri iş bırakıyor

Cem YILDIRIM/ANKARA

Aile Hekimleri iş bırakıyor. Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde, diğer sağlık meslek örgütlerinin de katılımıyla iş bırakma eylemi yapacak.

2 günlük iş bırakma eylemi öncesi SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner Balbay, ödeme sözleşme yönetmeliğinin ceza yönetmeliği haline geldiğini ve aile hekimleri için tehdit ve baskı amacıyla kullanıldığını söyledi.

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner Balbay

“CEZA YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLMELİ”

Aile hekimleri için Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği çıkarıldığını ve hekimlerin demokratik haklarının kullanılamaz hale geldiğini savunan Balbay, aile hekimlerinin sözleşmelerinin her an feshedilebileceğini belirterek, ‘'Sessiz kalmayacağız. Ceza yönetmeliği geri çekilmeli. Sağlıkta şiddeti engelleyecek yasal düzenlemeler yapılmalı.

Aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin karşılanması için verilen ödenek arttırılmalı. 7200 ek gösterge, özlük hakları ve ekonomik haklar verilmeli. 30 Haziran günü saat 14:00'te Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak sesimizi bir kez daha duyuracağız'' dedi.

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