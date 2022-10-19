Aşılara en dirençli Covid tespit edildi: Corona virüsü XBB

Corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdürüyor... Omicron varyantının yeni bir alt türü ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir keşif yapıldı… Bilim insanları, bugüne kadar geliştirilen aşılara karşı en dayanıklı Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Bir gecede Singapur’da vakaların iki kat artmasına sebep olan corona virüsünün ABD’de de görüldüğü açıklandı. Bilim insanları mutasyona uğrayan virüse XBB adını verdi. Önceki Covid-19 varyantlarından daha bulaşıcı olduğu tahmin edilirken bu virüsün öldürücülüğü ile ilgili bir araştırma ve sonuca ise henüz ulaşılmadı.

Bilim insanları virüsün mutasyona uğradığını ve antikorları engelleyen bölümlerinde büyük değişimler görüldüğünü de açıkladı. Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli Dr. Amesh Adalja, “Bu yeni varyant şu ana kadar ortaya çıkan ve aşılara karşı en dirençli varyant olabilir. Fakat şu an bu virüsün önceki virüslere göre ağır hastalık ve ölüm oranları henüz bilinmiyor” dedi.

Bu varyantın görüldüğü Singapur’da resmi verilere göre her gün iki kişi Covid-19’dan yaşamını yitiriyor. Covid-19 XBB’nin, bağışıklığa karşı dirençli olduğu açıklanırken, “Singapur’da vakaların yüzde 54’ü XBB. Geçen hafta bu oran yüzde 22’ydi” yorumu yapıldı.

İngiliz medyasına konuşan Harvard Üniversitesi’nden Dr. William Hanage, “Dünyanın her yerinden yeni varyantlar geliyor fakat bu yüzden aşı olmamazlık yapmayın. Aşı, sizin gerçekten hastalanmanızı önleyen güzel bir yöntem. Aşı olmak hem hastalık riskinizi azaltıyor hem de bu sayede gelecek aylarda sağlık sistemine baskı da azalacaktır” dedi.