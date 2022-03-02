Bilim Kurulu’ndan maske ve kısıtlama kararı! Bakan Koca, coronada yeni dönemi açıkladı

Bilim Kurulu, corona virüsüyle mücadelede gelinen nokta, maske yasağı ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronada alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre maske ve HES kodu zorunluluğu kalktı. Öte yandan okullarla ilgili de yeni bir karar alındı. İşte 5 maddede yeni corona kararları...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’deki corona vakalarında Omicron etkisi sürerken Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamaları yeniden değerlendirdi. Salgın döneminin yeni yol haritasının belirlendiği toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün size corona yasaklarındaki serbestliği sunacağım.

*Bilim Kurulumuz, coronadaki gelişmelere öneri sundu. Şu anda coronanın Türkiye’yi daha az etkilediğini söylemek istiyorum.

*Bir süredir sizlere coronanın gündemden kalktığını duyurmuştuk. Salgının biteceğini anladığımızda bazı kısıtlamaları kaldırdık.

*Coronada bundan sonra mücadelenin aşıyla verileceğini biliyoruz.

*Birazdan açıklayacağımız kararlar tam mutabakatla alınan kararlar değil.

YENİ KARARLAR AÇIKLANDI

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

OKULLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

“BİRBİRİMİZİN YÜZÜ ÖZLEDİK”

*Birbirimizin yüzünü, gülüşünü özledik. Az değil 2 yıl. Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yaşam tek duygu ve tek konu ile sürdürülemez.

*Alınan kararlar salgının düşüşe geçtiği realitesine dayanmakta, hayatımızın ihtiyaç duyduğu psikolojik rehabilitasyonu amaçlamaktadır.

*Bakanlık adına en iyisini yapmayı, en doğru kararı vermeyi amaçladığımızdan kimsenin kuşkusu olmayacaktır.

*Bir kişi salgın bitmedi ya da salgın bitti dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgını günlük hayatın ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız.

*Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığı ile mücadele etme döneminden hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Kişisel korunma da istersek süregelen alışkanlıklarımızı sürdürebiliriz.

*Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz.

*Özellikle büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlarla bir arada iken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.”

4. DOZ AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu bu konuda henüz bir karar vermedi.

TURKOVAC KLİNİK ÇALIŞMALARI DURDU MU?

*Klinik çalışma devam ediyor. Bu çalışmaların durdurulduğu doğru değil.