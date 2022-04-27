Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Maske takmak isteyen varsa…

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kapalı yerlerde maske zorunluluğunun kalkması sonrası konuştu: Maske takmak isteyen vatandaşlarımız varsa nasıl isterlerse öyle davranabilirler.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgın sürecindeki yeni dönemi değerlendirdi.

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, toplu taşıma ve sağlık kuruluşları haricinde tüm kapalı alanlarda maske kullanımın tümüyle kaldırılması konusuna da değinen Prof. İlhan, Covid-19 sürecinin dinamik bir süreç olduğunu ve bu aşamada alınan kararın yerinde olduğunu söyledi.

Bundan sonra bireysel önlemlerin daha fazla ön planda olacağına dikkat çeken İlhan, şunları söyledi:

– Geldiğimiz aşamada da günlük 2 bin civarı vakamız var ve 10-15 gündür de böyle devam ediyor. Vakalar çokken alınacak önlemler ile vakalar azken alınacak önlemler elbette birbirinden farklı. Salgın döneminin dinamik bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor.

RİSKLİ GRUPLARDA AŞILAMA DEVAM EDİYOR

– Vakalar çok olduğunda, aşı yokken maske takmak, mesafeye dikkat etmek, kalabalık alanlarda bir araya gelmekten kaçınmak doğru bir yaklaşımken; elinizde aşı gibi bir silah olduğu takdirde artık giderek vakaların da aşağı düşmesi ile beraber bireysel önlemlerin ön plana çıktığı, riskli gruplarda aşılamanın devam ettiğini, hepimizin de salgınla mücadeleyi öğrendiğini düşündüğümüzde bu şekilde devam edecek olması çok da beklenen bir süreçti” ifadelerini kullandı.

– Kısa zaman önce Sağlık Bakanımız açık havalarda maske kullanımına gerek olmadığını ifade etmişti. Dün itibariyle de Cumhurbaşkanımızın Bilim Kurulu toplantımız sonrasındaki açıklamalarında da yer aldığı üzere artık kapalı alanlarda maske kullanımına gerek yok. İki yer istisna ki bu daha önce de konuşulmuştu. Biz de dile getirmiştik. Şu an için sağlık kuruluşlarında risk devam edebiliyor çünkü hali hazırda vakalarımız var.

DİĞER KISITLAMALAR DA KALKACAK

– Hastaneye gelen vatandaşlarımızın hem kendilerini koruması hem de eğer enfekteler ise başkalarını enfekte etmemeleri için böyle bir yaklaşım var. Keza toplu taşımalar da çok kalabalık olduğu için yine böyle bir yaklaşım var. Vaka sayıları binin altına düştüğünde, hatta artık pandemiden daha farklı olarak isimlendirebileceğimiz endemik sporadiğe doğru kaydığı takdirde bu kısıtlamaların kalkacağını da söylemek mümkün.

– Elbette burada maske takmak isteyen vatandaşlarımız varsa onların da nasıl isterlerse öyle davranmaları gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Yani toplumda hiçbir vatandaşı ‘niye maske takıyorsun ya da niye maske takmıyorsun' diye eleştirmek yerine herkesin açıkçası kendi bulunduğu yerde kendi risklerini değerlendirerek özellikle 65 yaş üzeri olan, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aşı olarak, diğer vatandaşlarımızın ise artık öğrendiğimiz şekilde; kapalı alanda kalabalıkta bir araya geliyor ve mesafeyi koruyamıyorsak mutlaka havalandırmaya dikkat etmeli, birbirimiz ile temaslarda da dikkatle ilerleyerek daha iyi bir süreci yaşayabileceğimizi söylemek mümkün.

ÇOK FARKLI BİR VARYANT SÖZ KONUSU OLURSA…

İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle bir risk söz konusu olmaz. Hiç beklemiyoruz diyebiliriz ama çok fazla beklemiyoruz demek belki de daha doğru olacaktır. Ama çok farklı bir varyant söz konusu olursa salgınla mücadeleyi öğrendiğimiz için hepimiz bununla mücadeleye devam edeceğiz. Ama bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu, şuan giderek normalleşmeye başlayan sürecimizde; yaklaşık iki buçuk yıldır evlerimizde, zor koşullarda çalışanlarımız, biz bilim insanları, hekimlerimiz ve kayıplarımız ile birlikte yaşadığımız bu zor sürecin giderek sonlanmaya doğru yol aldığını söylemek mümkün.

65 YAŞ ÜZERİNE DİKKAT

İki yıldır vatandaşlarımız Ramazan Bayramı yapmadı ve büyüklerini ziyaret etmediler. Gönüller bir olsa da fiziki ve sosyal mesafe açısından birbirlerinden uzak durdular. Artık bu bayram bir arada olma zamanı. Ama bir arada olduğumuzda da 65 yaş üzeri büyüklerimize, kronik hastalığı olanlara salgın öncesindeki gibi de dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz salgın öncesinde de grip riski söz konusuydu, solunum yolu ile geçen hastalıklar için riskler söz konusuydu.

BURUN AKINTISI, ATEŞ, HALSİZLİK

Kalabalık bir şekilde büyüklerimizi ziyaret edecek isek mutlaka havalandırmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Elbette temas edeceğiz, sarılacağız, büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, birbirimiz ile kucaklaşacağız ama bu süreçler içerisinde de yine dikkatli olmamız gerekiyor. Buradaki anahtar konulardan birisi de özellikler kişilerin kendisinde enfeksiyon bulguları varsa, burun akıntısı, ateş ve halsizlik gibi. Bu süreçte kendilerini biraz izole edebilirler ve bu süreçte maske takabilirler. Çok kalabalık olacaksa o zaman büyüklerimiz maske takabilirler, havalandırmaya yine çok dikkat edebilirler.

NORMALE ULAŞMAYA ÇOK YAKINIZ

– Eğer süreci bu şekilde devam ettirirsek inşallah Ramazan sonrasında yaz döneminde daha iyi günleri yaşayabiliriz. Belki hareketliliğin çok artması ile birlikte, insanların memleketlerine, tatil beldelerine gitmesi ile birlikte az da olsa vakalarda artış da meydana gelebilir. Ama bundan endişe etmemek, olabildiğince dikkatli bir şekilde ilerlemek, süreci en hasarsız şekilde geçirmemizi sağlayacak. Normale ulaşmaya çok yakın olduğumuz şu zaman diliminde bizim elimizi de çok kolaylaştıracaktır kanısındayım.