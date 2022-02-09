Corona virüse karşı burun spreyi

Avustralya'da bilim insanları, sağlık çalışanlarının yükünü hafifletecek ve tüm dünyaya ulaşımını kolaylaştıracak corona virüs aşısının burun spreyi versiyonu için kolları sıvadı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünya corona virüsün Omicron varyantı ile mücadele ederken, Avustralyalı bilim insanları corona virüsü aşısının burun spreyine dönüştürmek için çalışıyor.

Avustralyalı bilim insanları, dünya çapında ‘büyük etkileri’ olabileceğini söyledikleri bu yenilik için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı Uzmanlar, aşıların burun spreyi şeklinde tedarik edilmeye başlanmasının dünya çapında ‘büyük etkileri’ olabileceğini vurgularken, özellikle az gelişmemiş ülkelere aşı tedariği düşünüldüğünde spreyin ‘oyunu değiştirecek’ bir etkiye sahip olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, sprey teknolojisi etkili olursa, aşı nedeniyle sağlık çalışanları üzerinde oluşan baskının hafifleyebileceğini vurgularken, “tıbbi atıkları azaltabilir ve gelişmekte olan ülkelere daha iyi aşı erişimi sağlayabilir.” dedi.

HÜKÜMET DESTEK VERDİ

Avustralya’da hükümetin de destek olduğu sprey teknolojisi ile ilgili 100 bin dolarlık hibe edildiği de aktarıldı.

NanoCelle adı verilen burun spreyi teknolojisi sayesinde aşının tarihe karışabileceği tartışılırken, halihazırda ağrı için kullanılan kannabinoidleri vermek için de önemli olduğu aktarıldı.

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Traini, burun spreyinin bir aşı dozu sağlayıp sağlayamayacağına yönelik araştırmaların sürdüğünü aktardı. Traini, “Pfizer ve Moderna gibi mevcut mRNA aşıları intravenöz enjeksiyonla verilir ve özel soğutma gereksinimleri vardır. Bu çalışma başarılı olursa, muhtemelen diğer mRNA aşılarının burun spreyi ile verilmesine izin verecek ve bir takım faydalar getirecektir.” dedi.

GELİŞMEMİŞ ÜLKELER İÇİN DE ÖNEMLİ

Uzmanlar, mRNA aşısının saklanma ve depolanma koşullarına da dikkat çekerek, burun spreylerinin tedariğinin son derece kolay olacağını vurguladı. Uzmanlar, ‘Yalnızca Avustralya’dakiler için değil, üçüncü dünya ülkeleri için de oyunun kurallarını değiştirebilir.’ dedi.

Uzmanlar, hali hazırda grip aşısı dahil olmak üzere bir çok aşının burun spreyi ile verilebildiğini vurgularken, yeni teknolojinin çok kısa bir sürede kullanıma başlanacağını açıkladı.

Öte yandan, salgının ortaya çıktığı Çin'de diğer aşı çalışmalarından ayrılan bir proje dikkat çekiyor. Çinli uzmanlar, burun spreyi şeklinde uygulanacak bir aşı üzerinde çalışıyor. Çin'deki 10. aşı projesi olan çalışma, Xiamen Üniversitesi, Hong Kong Üniversitesi ve Wantai ilaç şirketi tarafından ortak yürütülüyor.

İlginizi Çekebilir Coronayı atlattı, ciğerleri iflas edince öldü

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: İnsanlara Covid-19'u hamsterlar taşıyabiliyor