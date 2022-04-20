Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Nisan 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Nisan’a ait verilere göre, 158 bin 523 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 3 bin 668 yeni vaka tespit edilirken 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 17 bin 857 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 19 Nisan verilerine göre, dün 162 bin 855 test yapılmıştı. Dün, 4 bin 217 vaka tespit edilirken, 23 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 bin 561 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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