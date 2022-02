Kırmızı etten vazgeçemeyenler dikkat!

Kırmızı et; protein, vitamin B12 ve demir içeriği nedeniyle insan sağlığı açısında çok önemli besinlerden birisi. Fakat fazla kırmızı et tüketiminin kanser ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğuna dair ciddi şüpheler bulunmakta...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oxford Üniversitesi’nden Cody Watling ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada 40 ile 70 yaş arasındaki 472 bin kişi incelendi, çalışmanın sonuçları BMC Medicine dergisinde yayınlandı. Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, fazla kırmızı et tüketiminin kanser hastalığı üzerinde önemli etkisi olduğunu söyledi:

BALIK TÜKETENLERDE YÜZDE 20 DAHA AZ

– Çalışmanın sonucunda haftada 5 defadan fazla et tüketenlere kıyasla kanser riski vejetaryen ve veganlarda yüzde 14, et olarak sadece balık tüketenlerde yüzde 10 ve haftada 5 veya daha az et tüketenlerde ise yüzde 2 daha az olarak bulunmuş.

– Haftada 5 ya da daha az et tüketenlerde, haftada 5 defanın üzerinde et tüketenlere göre bağırsak kanseri riski yüzde 9 daha az olarak bulunmuş. Yine haftada 5 üzeri et tüketen erkeklere kıyasla prostat kanseri riski vejetaryenlerde yüzde 31, et olarak sadece balık tüketenlerde yüzde 20 oranında daha az. Meme kanseri riski de vejetaryen kadınlarda haftada 5 üzeri et tüketenlere göre yüzde 18 daha az bulunmuş.

AKDENİZ TİPİ BESLENME

– Gözlemsel bir çalışma olması nedeniyle kesin hüküm kurmak da mümkün değil. Ama Akdeniz tipi beslenmenin başta kanser olmak üzere sağlık açısından en ideal beslenme biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek miktarda zeytinyağı, meyve ve sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, orta düzeyde yumurta, balık, kümes hayvanları ve süt ürünleri ile düşük düzeyde kırmızı et ve et ürünlerinin tüketimi bu beslenme tarzının özellikleri. (İHA)