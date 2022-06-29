Maymun çiçeği vakaları artarken ABD’den aşı hamlesi

Maymun çiçeği hastalığı yayılırken ABD bir aşı kampanyası planlıyor. Federal sağlık yetkilileri salı günü yaptığı açıklamada, ülke çapındaki kliniklerin virüse maruz kalmış olabilecek herkese maymun çiçeği aşısı sunmaya başlayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünya, corona virüsü salgınıyla mücadele etmeye devam ederken yeni bir salgınla daha karşı karşıya kaldı. Bir yandan grip benzeri semptomlar görülebilirken; yüzde, ellerde ve kollarda kabarcıklarla kendini gösteren hastalık için Amerika’da yetkililer, yeni bir aşı önerdi.

Jynneos adlı yeni bir maymun çiçeği aşısının, eyaletlerin vaka sayısına ve eyalet nüfusunun ciddi hastalık riski oranına bağlı olarak önerileceği belirtildi. ACAM2000 adı verilen eski çiçek aşısı, bağışıklığı baskılanmış kişilerde, hamile kadınlarda ve yaşlı erişkinlerde ölüm dahil olmak üzere sert yan etkilere sahipti.

YIL SONUNA KADAR 1,6 MİLYON DOZ SUNULACAK

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, hemen 56 bin doz Jynneos aşısı ve önümüzdeki haftalarda ek 240 bin doz Jynneos aşısı sağlayacak. Yaz boyunca 750 bin dozun daha ve bu yılın sonuna kadar toplam 1,6 milyon dozun kullanıma sunulması bekleniyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri direktörü Dr. Rochelle Walensky, “Bu aşının şu anda tedarik konusunda bazı sınırlamaları var ve bu nedenle idarenin mevcut aşı stratejisinde, aşıya en acil ihtiyaç duyanlara sunulmasına öncelik veriliyor” dedi.

KONTROLDEN ÇIKMASINDAN KORKULUYOR

Araştırmacılar, maymun çiçeği salgınını kontrol altına almak ne kadar uzun sürerse, virüsün Amerika Birleşik Devletleri’nde, yayılımının o kadar yüksek olacağı konusunda uyardı. Kaiser Health News’de bulaşıcı hastalık uzmanı ve genel olarak halk sağlığı editörü Dr. Celine Gounder da “Daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde aşılamaya başlamazsak, bunu kontrol altına almakta çok zorlanacağız” dedi.

Yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada, yönetimin şimdiye kadar ülkedeki 32 yargı bölgesine 9 bin dozdan fazla Jynneos aşısı sağladığını söyledi. Avrupa Birliği de benzer bir planı benimsiyor ve 100 bin Jynneos dozunun 5.300’ünü en çok vakaya sahip olan İspanya’ya gönderiyor.

VAKALAR HIZLA ARTIYOR

Maymun çiçeği vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hızlı bir şekilde arttı. 28 Haziran itibarıyla, 27 eyalette ve Columbia Bölgesi’nde bir hafta önce 156 vakadan 306 vakaya çıktı. Dr. Walensky, salgını daha iyi izlemek ve müdahale etmek için acil durum operasyon merkezini etkinleştirdiğini söyledi.

Salı günü itibarıyla 55 maymun çiçeği vakası tespit eden New York City’nin elinde 1000 doz Jynneos aşısı vardı. Şehir, ilk dozları 23 Haziran öğlen saatlerinde teklif etti. İki saatten kısa bir süre sonra yetkililer, kliniğin artık dışarıdan gelen hastaları kabul edemeyeceğini ve 27 Haziran’a kadar randevu aldığını duyurdu.

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